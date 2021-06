Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’emballe en coulisses pour Harry Kane !

Publié le 20 juin 2021 à 18h30 par Th.B. mis à jour le 20 juin 2021 à 18h40

Pourtant annoncé du côté du PSG notamment, Harry Kane pourrait finir à Manchester City sur le point de formuler une offre à Tottenham pour l’international anglais.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Harry Kane. Contractuellement lié à Tottenham jusqu’en juin 2024, le buteur des Spurs avait initialement ouvert la porte à un départ en mars 2020 assurant ne pas rester juste pour rester alors que Kane assure vouloir enfin gagner des trophées collectifs. Et au cours d’une interview avec Gary Neville pour Sky Bet en mai dernier, l’international anglais en a remis une couche en interpellant ouvertement son président Daniel Levy quant à une future discussion primordiale pour son avenir.. « Je pense qu'il y a définitivement une conversation à avoir. C'est un moment où je dois réfléchir et avoir une conversation avec le président. J'espère que nous avons une assez bonne relation. Après 16 ans, j'espère que nous pourrons avoir une conversation honnête. Je ne sais pas, je veux dire qu'il [Daniel Levy] pourrait vouloir me vendre. Il pourrait se dire : "Si je peux obtenir 100 millions de livres (environ 116M€) pour toi, alors pourquoi pas ?"... vous voyez ce que je veux dire ? Je ne vaudrai pas ce prix dans les deux ou trois prochaines années. Je veux jouer la Ligue des Champions... Je ne suis pas désespéré de faire quoi que ce soit. Je veux jouer dans les plus grands matchs. Je l'ai déjà dit, je ne dirais jamais que je resterais chez les Spurs pour le reste de ma carrière. Je ne dirais jamais que je quitterais les Spurs ». Comme Mohamed Bouhafsi l’a révélé ces dernières semaines lors d’un live Facebook pour RMC , le PSG songerait à Harry Kane en cas de départ de Kylian Mbappé ou de Mauro Icardi dans les prochaines semaines. Cependant, le PSG partirait avec un concret retard.

Manchester City va dégainer pour Kane

En effet, ayant toujours évolué en Angleterre que ce soit à Tottenham ou Leicester City en prêt, Harry Kane aurait la ferme intention de poursuivre sa carrière en Premier League alors que Chelsea, Manchester United ou encore Manchester City seraient sur les rangs. D’ailleurs, alors que les Skyblues ont perdu Sergio Agüero, Pep Guardiola ferait du recrutement d’Harry Kane sa grande priorité estivale. Cependant, l’entraîneur ne prévoirait pas de laisser l’affaire s’éterniser. En effet, une offre de 117M€ serait sur le point d’être formulée à la direction de Tottenham d’après The Daily Star. Néanmoins, le président Daniel Levy aurait la ferme intention de recevoir une offre à 175M€ pour prendre en considération un transfert de Kane. Mais qu’en pense le principal intéressé ?

