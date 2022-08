Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Ça coince dans ce dossier brûlant du mercato

Publié le 30 août 2022 à 09h00 par La rédaction

Depuis maintenant plusieurs semaines, Leandro Paredes est annoncé partant du PSG. La Juventus serait en négociations, seulement l’accord tarde à être trouvé entre les deux clubs. Et alors que la fin du mercato est plus que jamais proche, ça semble toujours coincer dans ce dossier chaud du mercato parisien…

Leandro Paredes parviendra-t-il à quitter le PSG avant la fin du mercato estival ? Luis Campos, lancé dans une vaste opération dégraissage depuis l’ouverture de la fenêtre des transferts, souhaiterait trouver une porte de sortie à tous les indésirables au sein de l’effectif. Pour l’international argentin, son futur club serait tout trouvé, puisque la Juventus fait part de son intérêt depuis maintenant plusieurs semaines. Cependant, le PSG ne lâcherait rien dans les négociations…

Le PSG intransigeant pour Leandro Paredes

Ainsi, comme révélé par Matteo Moretto ce lundi soir, le PSG serait intransigeant dans le dossier Leandro Paredes. En effet, une longue journée de négociations aurait eu lieu ce lundi entre la Juventus et les dirigeants parisiens. Si les Bianconeri et l’entourage du joueur voulaient tout boucler dans la journée pour son départ, « quelque chose manquerait » entre les deux clubs. Le PSG continuerait de mettre des obstacles en travers de la route de la Vielle Dame , et ne voudrait absolument pas baisser ses prétentions dans ce dossier…

La Juventus veut une option d’achat

Une information qui semble être confirmée par La Stampa en ce mardi. En effet, le journal italien affirme de son côté que la Juventus négocierait activement afin d’inclure une option d’achat dans le prêt de Leandro Paredes. Option qui pourrait devenir une obligation dans certaines conditions. Cependant, le PSG n’en démordrai pas : pour son international argentin, ce sera une obligation d’achat, ou rien.

