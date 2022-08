Foot - Mercato - PSG

PSG : Antero Henrique va s’activer pour cette priorité du mercato

Publié le 29 août 2022 à 21h30 par Pierrick Levallet

Depuis le début du mercato, le PSG cherche à dégraisser son effectif en se séparant de plusieurs joueurs. Le club de la capitale n’en a d’ailleurs pas fini avec son grand ménage à quelques heures de la fermeture du marché des transferts. Les prochains départs seraient déjà identifiés, mais Antero Henrique a encore du boulot.

Le mercato ferme ses portes dans trois jours, et le PSG n’en a toujours pas fini avec son opération dégraissage. Alors que des joueurs comme Thilo Kehrer, Ander Herrera, Arnaud Kalimuendo ou encore Georginio Wijnaldum ont déjà quitté le club, Luis Campos attendrait encore d’autres départs. Les prochaines cibles seraient d’ailleurs déjà identifiées, et la direction parisienne va avoir du pain sur la planche.

Transferts - PSG : Luis Campos est embarqué dans trois dossiers brûlants https://t.co/iBwyYACod8 pic.twitter.com/z8eeSPmu8c — le10sport (@le10sport) August 29, 2022

Navas, Paredes et Diallo espèrent une sortie prochaine

Comme le rapporte Le Parisien , Antero Henrique va devoir accélérer au niveau des départs à l’approche de la fin du mercato. L’objectif serait de vider le loft de tous les indésirables, ou presque, tout en trouvant des solutions pour trois autres joueurs. Le Portugais a encore du boulot pour le transfert de Keylor Navas. Le Costaricien doit rejoindre Naples et cela pourrait intervenir cette semaine. Leandro Paredes, quant à lui, espère être prêté avec option d’achat à la Juventus. Enfin, Abdou Diallo souhaiterait se relancer après avoir passé les quatre premiers matchs de Ligue 1 sur le banc. Aston Villa le suivrait avec grand intérêt, mais rien n’est fait pour l’instant.

Icardi et Gueye proches d’un départ, une seule option pour Kurzawa

Antero Henrique doit également gérer les cas de Mauro Icardi et d’Idrissa Gueye, qui seraient proches de la sortie. L’international sénégalais est dans le viseur d’Everton, et les négociations seraient en bonne voie ces dernières heures. L’attaquant de 29 ans, lui, a quelques touches en Turquie, notamment du côté de Galatasaray comme Le10Sport.com a pu le confirmer. Le dossier Layvin Kurzawa est également sur la table d’Antero Henrique. Le latéral gauche du PSG, bloqué par la concurrence de Nuno Mendes et Juan Bernat (et surtout indésirable aux yeux de Christophe Galtier et Luis Campos), pourrait rebondir en Angleterre. Sa seule option d’avenir serait à Fulham, dont l’entraîneur en aurait fait sa priorité.

Draxler et Rafinha dans l’impasse, ça peut bouger d’ici la fin du mercato

Enfin, Antero Henrique pourrait avoir plus de difficultés avec Julian Draxler et Rafinha. Si les choses peuvent encore bouger après le 1er septembre à 23 heures, date de fermeture du mercato en France, les deux joueurs ne disposeraient d’aucune opportunité pour le moment. Une résiliation de leur contrat - que les deux milieux de terrain auraient réclamé - ne serait pas d’actualité à l’instant T. Reste à voir si un club se positionnera pour eux dans les prochaines heures. Mais pour le moment, Antero Henrique semble mal embarqué pour les ventes de Julian Draxler et Rafinha. À quelques heures de la fin du mercato, le secrétaire exécutif du manager parisien a encore du boulot pour terminer l’opération dégraissage du PSG. Affaire à suivre...