PSG : Un mince espoir existe pour ces deux indésirables de Galtier

Publié le 29 août 2022 à 20h15 par Pierrick Levallet mis à jour le 29 août 2022 à 20h15

À quelques heures de la fin du mercato, le PSG attend toujours quelques départs afin de pousser son opération dégraissage le plus loin possible. Luis Campos veut ainsi se débarrasser des indésirables, dont Julian Draxler et Rafinha. Les choses pourraient d’ailleurs bouger dans les prochains jours pour ces deux joueurs, même s’ils n’ont aucune option pour l’instant.

Alors que le départ d’Ander Herrera a été officialisé et que celui d’Idrissa Gueye vers Everton est en bonne voie, le PSG attendrait encore d’autres sorties d’ici la fin du mercato estival. Luis Campos a mis en place une opération dégraissage au cours de laquelle il aimerait se séparer des indésirables qu’il a placé dans le loft. C’est notamment le cas pour Julian Draxler et de Rafinha. Toutefois, le conseiller sportif du PSG serait coincé pour ces deux joueurs.

Transferts - PSG : C'est une certitude, Campos va boucler ce départ sur le mercato https://t.co/xVIt8Wuzsk pic.twitter.com/aFvjTb0BoJ — le10sport (@le10sport) August 24, 2022

Draxler et Rafinha n’ont pas d’options pour l’instant...

À en croire les informations du Parisien , Julian Draxler et Rafinha pourraient ne rien trouver pour leur avenir avant la fin du mercato jeudi. Les deux joueurs n’auraient aucune opportunité à l’heure actuelle et une résiliation de contrat, chose que les deux milieux de terrain réclameraient, ne serait pas vraiment d’actualité pour l’instant.

... Mais ça pourrait bouger dans les prochains jours

Toutefois, le mercato ne ferme pas ses portes partout le 1er septembre à 23 heures. Les choses pourraient donc se décanter pour Julian Draxler et Rafinha après la fermeture du marché des transferts en France. Le Brésilien est annoncé en Turquie ces derniers jours, notamment à Trabzonspor, alors que l’international allemand n’aurait pas vraiment d’options pour l’instant. Affaire à suivre...