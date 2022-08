Foot - Mercato - PSG

Après Fabian Ruiz, la prochaine opération de Campos est identifiée

Publié le 29 août 2022 à 18h30 par Pierrick Levallet mis à jour le 29 août 2022 à 18h30

Depuis les arrivées de Renato Sanches et de Vitinha au PSG, Idrissa Gueye est devenu indésirable. L’international sénégalais est poussé vers la sortie et s'apprête à faire son retour en Premier League cet été. Everton le considère toujours comme sa priorité et un accord de principe aurait été trouvé avec le PSG pour le transfert d’Idrissa Gueye. Le dossier pourrait d'ailleurs être bouclé très prochainement.

Le mercato ferme ses portes dans quelques jours, et d’autres départs sont encore attendus au PSG. Luis Campos et Antero Henrique ont déjà finalisé plusieurs sorties cet été, comme celles de Thilo Kehrer, Arnaud Kalimuendo, Ander Herrera ou encore Georginio Wijnaldum. Mais ce n'est pas assez pour la direction parisienne, qui souhaiterait voir encore d’autres joueurs quitter l’effectif de Christophe Galtier. L’un des prochains éléments à partir pourrait bien être Idrissa Gueye. L’international sénégalais fait partie des indésirables du club de la capitale et figure dans le loft mis en place par Luis Campos. À 32 ans, le milieu de terrain pourrait faire son retour en Premier League cet été.

Mercato - PSG : Une nouvelle vente en bonne voie pour Antero Henrique ? https://t.co/DoUSkf1PXy pic.twitter.com/rua4s9erHA — le10sport (@le10sport) August 26, 2022

Gueye est encore la priorité d'Everton

Comme le rapporte The Athletic , Idrissa Gueye serait toujours la priorité de Frank Lampard pour son milieu de terrain. Everton attendrait seulement que l’international sénégalais trouve un accord avec le PSG pour son départ. Si l’affaire prend trop de temps à se finaliser d’ici la fin du mercato, le club de Premier League pourrait se tourner vers d’autres options. Néanmoins, les négociations auraient avancé dans le bon sens ces dernières heures.

Accord proche d’être trouvé entre Everton et le PSG

D’après les informations de L’Equipe , la direction du PSG aurait bien progressé sur le départ d’Idrissa Gueye vers Everton. L’affaire pourrait d’ailleurs être bouclée très prochainement. Selon certaines sources anglaises qui se sont confiées auprès du quotidien sportif, il ne resterait que quelques détails à régler entre le PSG et Everton pour finaliser un accord. Une fois que cela sera fait, le dossier devrait de nouveau être en bonne voie et cela pourrait même n’être plus qu’une question de temps avant qu’Idrissa Gueye ne retrouve Everton et la Premier League.

Transfert imminent pour Gueye