PSG : Galtier et Campos ont identifié leur prochain coup du mercato

Publié le 29 août 2022 à 19h15 par Pierrick Levallet mis à jour le 29 août 2022 à 19h18

Avec Hugo Ekitike et Pablo Sarabia sur le banc pour suppléer Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, Christophe Galtier voudrait compter sur une autre option dans le secteur offensif d’ici la fin du mercato. L’entraîneur du PSG et Luis Campos travailleraient donc sur la venue d’un nouvel attaquant après avoir bouclé l’arrivée de Fabian Ruiz.

Avec Luis Campos aux commandes, le PSG a changé de stratégie depuis le début du mercato. Le club de la capitale ne cible que des profils jugés essentiels à l’effectif de Christophe Galtier. Jusqu’à présent, le club de la capitale a officialisé quatre arrivées avec Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches. Fabian Ruiz devrait bientôt rejoindre les rangs parisiens, devenant la cinquième recrue des champions de France. Mais dans le secteur offensif, Christophe Galtier manque d’options, notamment sur le banc.

Sarabia et Ekitike en doublures de Mbappé, Neymar et Messi

Avec Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi étant les titulaires en attaque, le PSG doit être en mesure d’avoir des remplaçants de qualité en cas de blessure ou pour faire souffler un peu les joueurs. Pour l’instant, Christophe Galtier ne dispose que de Pablo Sarabia et Hugo Ekitike sur le banc dans le secteur offensif. L’entraîneur du PSG attendrait donc un autre joueur dans les prochaines heures.

Galtier et Campos veulent un nouvel attaquant