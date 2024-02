Mercato - PSG : Ça bouge pour ce transfert de dernière minute

Amadou Diawara

Actuellement prêté à l'AS Rome, Renato Sanches pourrait finir la saison à Besiktas. Alors que le Portugais est devenu indésirable chez les Giallorossi, le club turc aimerait en profiter pour boucler son transfert cet hiver. D'ailleurs, Fernando Santos, l'entraineur de Besiktas, pousserait en interne pour tenter de convaincre Renato Sanches.

Alors qu'il n'entrait pas dans les plans de Luis Enrique, Renato Sanches a été poussé vers la sortie par le PSG l'été dernier. Ce qui a profité à l'AS Rome. En effet, les Giallorossi ont bouclé le prêt avec option d'achat de Renato Sanches. Toutefois, après seulement quelques mois de cohabitation, le club romain veut déjà se débarrasser du Portugais.

Direction Besiktas pour Renato Sanches ?

Alors que le marché turc est toujours ouvert, Renato Sanches aurait encore une chance de quitter l'AS Rome cet hiver. Selon les informations de Nicolo Schira, divulguées sur son compte X , Besiktas aimerait boucler la signature du milieu de terrain de 26 ans, et ce, pour qu'il finisse la saison en Turquie. De leur côté, le PSG et la Roma auraient déjà donné leur feu vert pour finaliser cette transaction.

Le coach de Besiktas essaie de convaincre Sanches