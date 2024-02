PSG : Le Real Madrid réagit à la bombe sur Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce samedi soir, Le Parisien lâchait une véritable bombe sur le dossier Kylian Mbappé. Lié au PSG jusqu'en juin prochain, le joueur de 25 ans aurait choisi le Real Madrid. Une information commentée en Espagne. Certains journalistes ibériques sont partis à la pêche aux informations, récoltant les commentaires de certains membres de la formation merengue.

Le dossier Kylian Mbappé aurait-il pris fin ? Ce samedi, Le Parisien a dévoilé le choix du joueur français. Longtemps partagé entre une prolongation au PSG et un départ à l'étranger, le champion du monde 2019 aurait choisi le Real Madrid. Ce qui est sûr, c'est que Kylian Mbappé n'a pas encore annoncé sa décision à Nasser Al-Khelaïfi. Quant à Florentino Perez, il a refusé de répondre à un journaliste espagnol, qui a tenté d'obtenir l'exclusivité mondiale ce dimanche. « Quelle originalité » a simplement répondu le président du Real Madrid.

Mbappé - PSG : L’incroyable couac en direct https://t.co/XmuI0e0Sc6 pic.twitter.com/7FgAfhzkZn — le10sport (@le10sport) February 3, 2024

Le Real Madrid sort du silence

D'autres membres du Real Madrid se sont montrés un peu plus bavard. Présentateur de l'émission Tiempo de Juego sur la Cadena Cope, Paco Gonzalez a contacté des sources au sein du club espagnol. « J'ai questionné le Real Madrid à propos de la publication du Parisien et ils ont dit : « c’est ennuyeux, c’est ennuyeux.... Et demain il y a un derby. Nous verrons à la fin de la saison » » a-t-il confié ce samedi soir.

« Au sein du PSG, ils doivent être convaincus que Mbappé a choisi le Real Madrid »