Mercato - PSG : Un accord entre le Real Madrid et Mbappé ? La réponse !

Publié le 31 décembre 2021 à 14h45 par La rédaction

Faut-il croire aux éléments laissés filtrer selon lesquels Kylian Mbappe n’aurait aucun accord de principe, ni même oral, avec le Real Madrid ? Analyse.

Dans son édition de jeudi, L’Equipe révèle que le PSG garde encore un réel espoir d’obtenir un accord avec Kylian Mbappe pour une prolongation de contrat. Le quotidien français ajoute que la direction du PSG s’appuie pour cela sur le fait que Mbappe n’aurait pris aucune décision définitive à ce jour et qu’il n’aurait aucun accord de principe avec le Real sur les termes d’un futur contrat ni même d’accord verbal. Que faut-il en penser ?

Pourquoi aucun autre grand club ne prend position ?

S’il apparaît tout à fait plausible et logique qu’aucun accord formel n’existe entre Kylian Mbappe et le Real Madrid, il serait tout de même surprenant que le club merengue ne se soit pas entouré d’un minimum de garantie sur le futur choix de l’attaquant français. Alors que Mbappe peut réglementairement signer un futur contrat à partir du 1er janvier, en vue d’une arrivée fin juin, il semble difficilement concevable que le cadre de la discussion n’ait pas déjà été bien balisé entre les deux parties. Surtout qu’il est à noter qu’aucun autre grand club européen ne prend position sur Mbappe, alors qu’il est libre en fin de saison… Plutôt surprenant, à moins de considérer que les concurrents potentiels ont acquis la conviction qu’il n’y avait plus rien à faire sur le dossier, que l’affaire était déjà pliée.