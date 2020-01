Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Arsenal, PSG… Ces dernières révélations sur l’avenir de Kurzawa !

Publié le 28 janvier 2020 à 20h45 par T.M.

Finalement, Layvin Kurzawa ne devrait pas rejoindre la Juventus durant ce mois de janvier. Et désormais, toutes les options seraient ouvertes pour le latéral du PSG.

Coup de tonnerre pour l’avenir de Layvin Kurzawa ! Il y a quelques heures encore, le latéral du PSG semblait prendre la direction de la Juventus dans le cadre d’un échange avec Mattia De Sciglio. Finalement, la tendance s’est inversée ce mardi. Après RMC, c’est Gianluca Di Marzio qui a annoncé que l’affaire était sur le point de capoter. A 6 mois de la fin de son contrat au PSG, Kurzawa repart donc à zéro et tout pourrait encore se passer d’ici la fin du mois de janvier.

Quel avenir pour Kurzawa ?