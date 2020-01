Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une pépite de Tuchel aide Leonardo à boucler deux dossiers brûlants !

Publié le 28 janvier 2020 à 18h15 par A.M.

Interrogé sur l’avenir d’Adil Aouchiche et de Tanguy Kouassi, Colin Dagba, lui aussi formé au PSG, interpelle ses deux jeunes coéquipiers et affiche sa volonté de les voir rester.

D’ici le 31 janvier, Leonardo devrait être occupé à gérer les cas Cavani et Kurzawa, tous deux annoncés sur le départ respectivement vers l’Atlético de Madrid et la Juventus. Une fois le mercato terminé, le directeur sportif du PSG devra s’occuper des joueurs en fin de contrat et notamment d’Adil Aouchiche et de Tanguy Kouassi qui n’ont toujours pas signé leur premier contrat professionnel. Également formé au PSG, où il a signé son premier bail en 2018, Colin Dagba espère que ses deux jeunes coéquipiers suivront son exemple.

«Ce serait bien qu’ils continuent ici»