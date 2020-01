Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette piste de Zubizarreta fait une annonce sur son avenir !

Publié le 28 janvier 2020 à 19h30 par B.C.

Suivi par l’OM en ce mois de janvier, Prosper Mendy s’est prononcé sur son avenir à Strømsgodset IF.

Désireux de trouver une doublure à Jordan Amavi sur le flanc gauche de la défense phocéenne, Andoni Zubizarreta aurait jeté son dévolu sur Prosper Mendy. À en croire les informations de Foot Mercato , le directeur sportif de l’OM aurait même proposé une offre au défenseur de Strømsgodset IF. Un intérêt qui ne laisse pas indifférent le principal intéressé dans un entretien accordé à Onze Mondial : « Ça fait vraiment plaisir car je me dis qu’aujourd’hui, tout le travail que j’ai pu mettre en œuvre a été vu. (…) Si quelque chose de précis était formulé, je pense qu’on m’en aurait parlé, mais si l'intérêt de l'OM s'avère concret, je fonce ».

« Pour le moment, il n’y a pas eu de proposition de prolongation »