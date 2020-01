Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette piste de Zubizarreta ouvre grand la porte à l’OM !

Publié le 28 janvier 2020 à 11h00 par B.C.

Annoncé dans le viseur de l’OM, Propser Mendy se voit déjà débarquer dans la cité phocéenne cet hiver.

Même si André Villas-Boas a rapidement écarté l’arrivée de recrues cet hiver, Andoni Zubizarreta n’aurait pas dit son dernier mot selon les récentes informations de Foot Mercato . En effet, l’OM travaillerait sur l’arrivée de Prosper Mendy et aurait d’ores et déjà formulé une proposition au latéral gauche de Strømsgodset IF. Un intérêt néanmoins démenti par Andoni Zubizarreta samedi, mais le défenseur de 23 ans se verrait bien du côté de l’OM pour sa part.

« Si l'intérêt de l'OM s'avère concret, je fonce »