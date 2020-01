Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour ce gros dossier de Leonardo ?

Publié le 28 janvier 2020 à 17h15 par T.M.

Ces dernières heures, un échange entre Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio semblait très bien engagé. Aujourd’hui, la donne aurait totalement changé.

Outre Edinson Cavani, l’autre gros dossier de Leonardo durant cette fin de mercato hivernal concerne Layvin Kurzawa. A 6 mois de la fin de son contrat, le latéral gauche souhaiterait quitter le PSG. Et ces derniers jours, une porte de sortie XXL s’offrait à lui avec l’annonce d’une possible arrivée à la Juventus. Leonardo avait, en effet, en tête un deal avec la Vieille Dame afin d’échanger Kurzawa contre Mattia De Sciglio. Et alors que l’affaire semblait pourtant bien engagée, RMC annonce ce mardi que cela serait bien différent.

Un deal impossible à régler ?

Finalement, l’échange entre Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio pourrait ne jamais se régler. Le média français annonce, en effet, que les discussions seraient actuellement au point mort, au point même que du côté du PSG, on estimait dernièrement que cette opération ne pourrait pas être réglée d’ici la clôture du mercato hivernal. Une position également partagée par le clan Kurzawa, qui explique que les positions du PSG et de la Juventus étaient visiblement trop éloignées.