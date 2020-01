Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel lâche un nouvel indice dans le feuilleton Cavani !

Publié le 28 janvier 2020 à 14h45 par A.M.

Alors que l’avenir d’Edinson Cavani fait toujours parler, Thomas Tuchel s’est prononcé sur ce dossier et assure que le Matador ne sera pas du voyage à Pau.

Au cœur de toutes les discussions, Edinson Cavani est en instance de départ. Le Matador a annoncé ses velléités de départ à Leonardo qui attend désormais une offre convaincante de l’Atlético de Madrid qui pourrait arriver dans les prochaines heures. Une situation qui pourrait bien se décanter dans les dernières heures et qui pousse Thomas Tuchel à prendre une décision forte.

Cavani toujours pas le groupe