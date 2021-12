Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Zidane, Leonardo active une nouvelle piste XXL pour remplacer Pochettino !

Publié le 1 décembre 2021 à 16h45 par B.C.

Alors que le nom de Zinedine Zidane a régulièrement été évoqué ces derniers jours en cas de départ de Mauricio Pochettino, le PSG surveillerait également la situation d’un autre entraîneur de renom : Roberto Mancini.

« On est très content du coach, il fait du bon travail. On a besoin de temps aussi. » Interrogé par La Chaîne L’Équipe ce lundi en marge de la cérémonie du Ballon d’Or, Nasser Al-Khelaïfi a assuré qu’un départ de Mauricio Pochettino n’était pas à l’ordre du jour. Le PSG n’envisage donc pas de se séparer de l’Argentin en cours de saison, mais alors que ce dernier est engagé jusqu’en juin 2023 avec le PSG, la tendance pourrait être différente l’été prochain. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le départ de Pochettino n’est plus un sujet tabou au sein du club parisien, d’autant que l’état-major qatari rêve de mettre la main sur Zinedine Zidane. Alors que Manchester United compterait revenir à la charge à l’issue de la saison pour Pochettino, il n’est donc clairement pas impossible d’imaginer l’Argentin quitter son poste dans les prochains mois, alors qu’il peine à faire l’unanimité à Paris. D’après nos informations, Leonardo travaillerait déjà sur deux pistes pour remplacer Pochettino, et l’une d’elles pourrait mener en Italie…

Et si le PSG misait sur Roberto Mancini ?