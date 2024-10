Mercato - PSG : Après son départ, il retrouve le sourire !

Thomas Bourseau

Plus d’un an après son départ du PSG, Lionel Messi s’éclate tant en club qu’en sélection. Champion de la conférence Est de Major League Soccer en saison régulière, le capitaine de l’Inter Miami n’a pas dissimulé sa joie pendant les célébrations en laissant même le gardien de but soulever le trophée.

Lionel Messi n’a vécu deux saisons de bonheur au PSG. D’une part en raison des conditions dans lesquelles sa venue a subitement eu lieu à l’été 2021. Lors de sa première conférence de presse à l’Inter Miami en 2023, l’Argentin a vidé son sac. « Comme je l'ai dit, mon départ à Paris n'était pas quelque chose que je voulais, quitter Barcelone n'était pas quelque chose que je voulais et cela s'est passé, pour ainsi dire, du jour au lendemain ».

«C'était difficile, le contraire de ce qui m'arrive ici en ce moment»

« Il a fallu que je m'adapte à un endroit totalement différent de ceux où j'avais vécu toute ma vie, à la fois en ce qui concerne la ville et au sens sportif, et c'était difficile, le contraire de ce qui m'arrive ici en ce moment ». Lionel Messi reconnaissait alors être à nouveau comblé et à l’aise dans son environnement sportif et familial à Miami après ses deux années au PSG. D’ailleurs, le co-propriétaire de la franchise floridienne qu’est David Beckham a raconté une anecdote cocasse en interview avec Rio Ferdinand sur les premiers pas de Messi à l’entraînement.

«Il est arrivé à 6h50 du matin, il n’y avait personne»

« Son premier jour au centre d’entraînement. Il est arrivé à 6h50 du matin, il n’y avait personne sauf celui qui était là pour lui ouvrir. L’équipe s’entraînait à 10h, mais il est arrivé trois heures plus tôt pour se préparer. Il était dans la salle de musculation, il s’échauffait et il faisait toutes les choses que tu peux attendre d’un jeune joueur et il le fait toujours. À son âge et avec tout ce qu’il a accompli dans sa carrière, tu peux t’attendre à ce qu’il soit un peu plus en dilettante, mais non, c’est un gagnant ».

Ce qui en dit long sur l’implication et le professionnalisme de Lionel Messi. Du haut de ses 37 ans, Messi a inscrit un triplé face à New England Revolution samedi (6-2). Déjà champion de la conférence Est, l’Inter Miami soulevé le trophée de la saison régulière. Messi, aux anges et tout sourire, l’a d’ailleurs laissé à Drake Callender.