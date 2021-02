Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après la déroute du Barça, Messi prêt à rejoindre Neymar ? La réponse !

Publié le 18 février 2021 à 1h15 par B.C.

Ce mardi soir, le PSG a écrasé le FC Barcelone (4-1) sur la pelouse du Camp Nou. Assez pour convaincre Lionel Messi de plier bagage à l’issue de la saison ? Pas vraiment…

Le PSG est tout proche de tenir sa revanche pour la remontada de 2017. Les hommes de Mauricio Pochettino ont en effet largement dominé le FC Barcelone (4-1) ce mardi soir, notamment grâce à un triplé de Kylian Mbappé, et devront assurer l’essentiel le 10 mars prochain pour se qualifier pour les quarts de finale. Malgré son but sur penalty, Lionel Messi a été inoffensif durant la rencontre, peu aidé par ses coéquipiers. Alors que le contrat de l’Argentin court jusqu’à la fin de la saison, cette humiliation pourrait avoir son importance pour son avenir, d’autant que le PSG lorgne Lionel Messi et aurait les moyens de s’attacher ses services afin de l’associer à Neymar et Kylian Mbappé. Cependant, le sextuple Ballon d’Or n’aurait toujours pas tranché sur la question.

Messi veut attendre