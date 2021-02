Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi y croit pour Mbappé !

Publié le 19 février 2021 à 22h45 par A.C.

Nasser Al-Khelaïfi semble plutôt confiant concernant la possible prolongation de Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG se termine en juin 2020.

C’est l’un des gros dossiers du moment. Avec celle de Neymar, la prolongation de Kylian Mbappé est la grande priorité du Paris Saint-Germain. Une offre de quatre ans lui aurait été faite à en croire RMC Sport , mais le champion du monde français n’aurait toujours pas donné de réponse claire. Cela ne fait qu’alimenter les spéculations autour du Real Madrid, qui semble obsédé par Mbappé depuis l’échec de 2017, lorsque le joueur préféra rejoindre le PSG plutôt que les Merengue .

Al-Khelaïfi ne craindrait rien pour Mbappé