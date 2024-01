Mercato - PSG : Al-Khelaïfi tente un coup incroyable avec… Benzema !

Thibault Morlain

L’été dernier, Karim Benzema a quitté le Real Madrid pour rejoindre Al-Ittihad. Mais en Arabie Saoudite, le Ballon d’Or 2022 semble loin d’être heureux. De quoi remettre en question son avenir après seulement quelques mois ? Cela donnerait en tout cas des idées au président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

Marchant dans les pas de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema a lui aussi décidé de rejoindre l’Arabie Saoudite. Il a quitté le Real Madrid et s’est engagé avec Al-Ittihad, où on retrouve aussi N’Golo Kanté ou encore Fabinho. Très attendu, Benzema doit faire face à de violentes critiques en Arabie saoudite et certaines questions se sont posées sur son avenir.



Benzema prêté au PSG ?

Karim Benzema pourrait-il déjà quitter l’Arabie Saoudite ? Selon les informations dévoilées par SportsZone , l’avenir du Français pourrait s’écrire au PSG. Tel serait en tout cas le rêve de Nasser Al-Khelaïfi. En effet, le président du club de la capitale aurait étudié la possibilité d’un prêt de Benzema pour les 6 prochains mois.

Pas une priorité à Paris ?