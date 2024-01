Mercato - PSG : Une clause inattendue négociée pour ce transfert à 22M€

Thibault Morlain

En plus de Lucas Beraldo, le PSG avait également prévu de recruter Gabriel Moscardo cet hiver. Milieu de terrain de Corinthians, le Brésilien est d’ailleurs actuellement à Paris alors que son transfert à 22M€ n’est toujours pas réglé. Et pour cause… Moscardo doit se faire opérer du pied et il sera absent plusieurs mois. Au PSG, on réfléchirait donc à la meilleure décision à prendre et voilà que ça bougerait en coulisses.

Quid de l’arrivée de Gabriel Moscardo ? Arrivé à Paris en même temps que Lucas Beraldo, le joueur de Corinthians n’a toujours pas signé au PSG en raison d’une opération au pied. Alors que ce feuilleton Moscardo interroge, Nasser Al-Khelaïfi a fait le point ce mardi pour L’Equipe : « C'est un joueur fantastique. Nous croyons beaucoup en lui et en son potentiel. Il est blessé et a besoin d'une opération donc nous devons aussi regarder ça. Nous sommes dans une situation un peu inconfortable avec lui car nous ne pouvons pas prendre le risque de prendre un joueur qui est blessé. Nous devons attendre. C'est la situation actuellement ».



Le PSG négocie une clause avec le Corinthians

Ce mercredi, de nouveaux éléments ont été dévoilés concernant le cas Gabriel Moscardo. Globo a alors révélé que le PSG et Corinthians négocieraient actuellement une clause stipulant que le club de la capitale pourrait renoncer à acheter le joueur brésilien si l’opération de Moscardo n’était pas concluante. Tout reposerait donc sur l’acte chirurgical que subira le joueur de 18 ans, mais à Paris, l’optimisme règnerait à propos de celle-ci.

Ultimatum posé pour le transfert de Moscardo