Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi s’enflamme pour sa nouvelle grande star !

Publié le 9 juillet 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a officialisé jeudi l’arrivée de Sergio Ramos pour deux ans, Nasser Al-Khelaïfi a confié tout le bien qu’il pensait de sa nouvelle recrue.

Le PSG a encore frappé très fort en ce début de mercato estival ! Sergio Ramos a officiellement rejoint les rangs du club de la capitale jeudi en signant un contrat de deux ans, lui qui était libre depuis son départ du Real Madrid. Un énorme coup de la part de la direction du PSG, qui ravit tout particulièrement le président Nasser Al-Khelaïfi qui ne tarit pas d’éloges au sujet du légendaire défenseur espagnol.

« L’un des meilleurs de l’histoire »