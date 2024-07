Mercato - PSG : Al-Khelaïfi boucle un transfert au Qatar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis l'été 2023, Marco Verratti porte les couleurs d'Al-Arabi au Qatar. Mais le milieu de terrain italien espérait autre chose pour son avenir. Selon les informations de Daniel Riolo divulguées ce dimanche, l'ancien joueur du PSG visait une arrivée aux Etats-Unis ou en Arabie Saoudite, mais Nasser Al-Khelaïfi en a décidé autrement.

Au moment de son arrivée au PSG, Luis Enrique avait fait le tri. Très vite, le technicien espagnol avait décidé de se passer des services de Neymar, mais aussi de Marco Verratti, qui évolue depuis près d'un an au Qatar.

Verratti avait d'autres plans pour son avenir

Mais selon Daniel Riolo, Marco Verratti n'était pas contre rejoindre Lionel Messi en MLS. « Pourquoi on a foutu dehors Thiago Silva ? Pour récupérer sa maison, pour des intérêts personnels. Et Verratti ? Il voulait aller jouer en Arabie saoudite ou à l’Inter Miami jouer avec Messi mais on l’en a empêché » a lâché le chroniqueur au micro de RMC.

« Nasser a décidé qu’il irait jouer au Qatar »

Mais à en croire Riolo, Nasser Al-Khelaïfi a fait pression pour qu'il rejoigne Al-Arabi. « Nasser a décidé qu’il irait jouer au Qatar en incluant une clause comme quoi il avait le droit de passer six mois ici » a-t-il confié.