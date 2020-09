Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Adil Aouchiche justifie son départ à l’ASSE… et tacle le PSG !

Publié le 20 septembre 2020 à 15h30 par T.M.

Annoncé comme l’un des plus grands talents du centre de formation du PSG, Adil Aouchiche n’a finalement pas signé pro dans la capitale, préférant filer du côté de l’ASSE. Un choix clairement réfléchi pour le milieu de terrain de Claude Puel, qui n’a pas manqué de tacler la position des Parisiens à son égard.

L’exode des talents s’est à nouveau poursuivi cet été au PSG. Depuis plusieurs années, de nombreuses pépites ont quitté la capitale pour aller exploser ailleurs. La liste est longue avec Kingsley Coman, Moussa Dembélé, Moussa Diaby, Jonathan Ikoné, Dan-Axel Zagadou ou encore Christopher Nkunku. Une liste à laquelle on peut désormais ajouter Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, partis respectivement à l’ASSE et au Bayern Munich. Apparus à quelques reprises la saison dernière sous les ordres de Thomas Tuchel, les deux joueurs avaient montré de belles choses et auraient donc pu jouer un gros rôle à l’avenir. Toutefois, Kouassi et Aouchiche n’ont pas voulu attendre. Par conséquent, ils sont refusé de signer pro avec le PSG pour filer donc loin du Parc des Princes. Désormais, Aouchiche est un titulaire dans l’équipe de Claude Puel. Un choix très clair aux yeux du milieu de terrain de 18 ans.

« Je me voyais plus en France pour mon premier contrat pro »

C’est donc désormais à l’ASSE qu’Adil Aouchiche a choisi de poursuivre sa carrière. Une décision importante pour le joueur de 18 ans sur laquelle il est revenu ce dimanche au micro de Téléfoot . « C'est dommage de ne pas pouvoir continuer avec le PSG, mais c'est un choix. Là, je change de club et c'est de nouveaux objectifs », a d’abord expliqué le néo-Stéphanois. Mais pourquoi avoir choisi l’ASSE plutôt qu’un autre club alors que de nombreuses équipes à travers l’Europe étaient également à l’affût ? Comme l’a expliqué Aouchiche, il avait un plan de carrière bien précis, souhaitant continuer à évoluer en Ligue 1 et cela a bien matché avec l’ASSE : « Je me voyais plus en France pour mon premier contrat pro. J’ai directement accroché avec l’ASSE. Je l’ai senti et quand je sens quelque chose, j’y vais ».

« Ils avaient peut-être aussi pas envie de me lancer »