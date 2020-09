Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel s'enflamme pour Aouchiche !

Publié le 5 septembre 2020 à 1h15 par La rédaction

Claude Puel n’a pas tari d’éloges à l'égard d'Adil Aouchiche, arrivé à l’ASSE cet été après des débuts prometteurs en Ligue 1 sous le maillot du PSG.

Ce n’est un secret pour personne, Claude Puel souhaite modifier profondément son effectif et le rajeunir. Ainsi, plusieurs cadres du vestiaire seraient sur le départ à l’instar de Yann M’Vila, Ryad Boudebouz ou encore Wahbi Khazri et de jeunes joueurs à fort potentiel ont posé leurs valises à l'ASSE. C'est notamment le cas d’Adil Aouchiche, arrivé en provenance du PSG. Interrogé sur son transfert, le milieu de terrain (18 ans) a évoqué le rôle important de Claude Puel dans son choix : « J’ai fait le choix de venir ici à Saint-Étienne. Mais j’aurais pu aussi rester. C’est mon choix aujourd’hui. Je pense que c’est le bon et j’espère que ce sera le bon. (…) Je sais qu’il (ndlr Claude Puel) va beaucoup me faire travailler, beaucoup me faire progresser et c’est ce aussi pourquoi je suis là. Avec un coach pareil, on ne peut que progresser. »

« C’est ce genre de joueur que j’aime »