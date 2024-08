Mercato - PSG : Accord annoncé pour ce transfert surprise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG est en quête de plusieurs renforts pour la fin du mercato estival, et notamment d'un nouveau défenseur central. La presse allemande a révélé ces dernières heures un vif intérêt du club de la capitale pour Willian Pacho, jeune défenseur équatorien de l'Eintracht Francfort, et le PSG aurait même déjà un accord de principe avec sa nouvelle piste. Explications.

À ce jour, le PSG n'a officialisé que le recrutement du gardien russe Matvey Safonov (20M€), mais le mercato estival va s'accélérer dans la capitale. L'arrivée du milieu de terrain João Neves (19 ans, Benfica Lisbonne) est imminente et coûtera 70M€, bonus compris, à la direction du PSG. Mais ce n'est pas tout, puisque Luis Campos semble avoir également trouvé son nouveau défenseur central tant attendu...

Officiel : Le PSG annonce une très grosse opération https://t.co/cIjlrtLs5r pic.twitter.com/0iaytAf3x2 — le10sport (@le10sport) August 5, 2024

Pacho au PSG, ça brûle !

Le média allemand Sky révélait ce lundi matin les contacts entre le conseiller sportif du PSG et la direction de l'Eintracht Francfort pour Willian Pacho (22 ans), le défenseur central équatorien. Une information confirmée par Le Parisien, qui va même encore plus loin dans ses révélations au sujet de Pacho.

Le PSG a trouvé un accord de principe

Selon le quotidien, Luis Campos aurait déjà trouvé un accord de principe avec Willian Pacho, et il ne manque plus qu'un terrain d'entente entre les deux clubs pour concrétiser le transfert. Des sources allemande indiquent d'ailleurs au Parisien que les négociations auraient déjà bien avancé entre le PSG et Francfort. Affaire à suivre...