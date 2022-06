Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En discussion avec le PSG, Zidane débarque à Doha !

Priorité des responsables du PSG, basés à Doha, pour remplacer Mauricio Pochettino, Zinédine Zidane aurait atterri au Qatar ce lundi. L'ancien joueur français est venu inaugurer une statue représentant son fameux coup de boule sur Marco Materazzi. Mais à en croire la presse espagnole, il pourrait profiter de ce voyage pour rencontrer l'état-major du club parisien.

La révolution a débuté au PSG. Le club parisien aurait acté l'arrivée de Luis Campos, en tant que nouveau conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi. Chargé du recrutement estival, le Portugais aura également son mot à dire concernant le prochain coach de la formation. Arrivé en janvier 2021, le technicien argentin devrait laisser sa place à un nouvel homme fort selon les informations de RMC Sport. Passé par le LOSC, Campos apprécierait beaucoup le profil de Christophe Galtier, actuellement en poste à l'OGC Nice. D'autres profils sont évoqués comme celui de Sérgio Conceição ou encore de Thiago Motta, mais la véritable priorité des responsables du PSG, basés à Doha, demeure Zinédine Zidane. Comme annoncé par le 10Sport.com, l'ancien coach du Real Madrid discute régulièrement avec les dirigeants parisiens, mais ne perd pas de vue l'équipe de France. Mundo Deportivo confirme que Zidane voudrait prendre la succession de Didier Deschamps après la prochaine Coupe du monde, ce qui rend difficile une arrivée à Paris cet été. Mais si l'on en croit le média espagnol, le champion du monde 1998 pourrait arborer une double-casquette.

Zinédine Zidane est à Doha