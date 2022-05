Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur de Mauricio Pochettino est déjà tout trouvé !

Publié le 2 mai 2022 à 17h30 par Dan Marciano

Cité pour prendre la succession de Mauricio Pochettino, Thiago Motta coche toutes les cases dans l'esprit des dirigeants parisiens. Le technicien italien, qui pourrait être libre à la fin de cette saison, figure parmi les favoris pour rejoindre le banc du PSG.

« Il me reste une année de contrat si c’est ce que vous voulez dire. Mon désir et le défi de commencer une nouvelle saison sont intacts, indépendamment de toutes les rumeurs qui peuvent exister. Bien sûr, il y a aussi la direction du club qui prend toujours les décisions » confiait récemment Mauricio Pochettino. Mais les rumeurs seraient bien fondées. Comme annoncé par le 10Sport.com dès le mois de novembre, les dirigeants du PSG s'interrogent, depuis plusieurs mois, sur la continuité du technicien argentin en raison du visage décevant affiché par l'équipe. Et ses derniers espoirs de poursuivre l'aventure à Paris se sont envolés après la défaite de son club en huitième de finale de Ligue des champions. Selon les informations d' ESPN, Pochettino va terminer la saison avant de céder sa place. Mais à qui ? Comme révélé par le 10Sport.com, le noms de Zinédine Zidane et d'Antonio Conte sont présents sur la short-list de Leonardo, mais aucun contact n'a été initié avec le technicien italien. Ces dernières heures, la piste Joachim Löw a aussi été évoquée, tout comme celle menant à Thiago Motta. Ancien cadre du PSG et entraîneur des jeunes, le technicien italien présente un profil intéressant pour les décideurs parisiens.

Thiago Motta, un ancien de la maison

« Ils ont toujours Motta en tête lorsqu'ils recherchent un nouvel entraîneur. Il a commencé à entraîner dans leur académie et il est l'un des fils du PSG ». Journaliste italien spécialisé dans les transferts, Gianluca Di Marzio a annoncé l'intérêt du PSG pour Thiago Motta, actuellement en poste à la Spezia. Une piste confirmée par Calciomercato.it ce lundi. Selon le portail, le technicien transalpin est l'un des profils qui ferait l'unanimité en interne, et notamment auprès de Nasser Al-Khelaïfi. Les deux hommes se connaissent bien et pourraient bien retravailler ensemble la saison prochaine. En effet, Thiago Motta devrait quitter son club à la fin de la saison et pourrait bien rechercher un nouveau défi. Le PSG reste une destination probable pour l'ancien milieu de terrain. Les deux parties sont destinées à se retrouver, au vue de leur relation passée. Très populaire à Paris depuis son passage en tant que joueur, il serait perçu comme l'homme de la situation, capable de gérer un vestiaire composé de stars.

Thiago Motta n'a jamais fermé la porte au PSG