Mercato - PSG : Le successeur de Pochettino déjà identifié par Al-Khelaïfi ?

Publié le 2 mai 2022 à 17h15 par Dan Marciano

A en croire la presse italienne, Thiago Motta serait l'un des noms présents sur la short-list du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino. Son profil serait apprécié dans la capitale, notamment par Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG devrait entrer dans un nouveau cycle. Les dirigeants voudraient presque repartir de zéro après la piteuse performance de leur équipe en Ligue des champions cette saison. Entraîneur du club depuis janvier 2021, Mauricio Pochettino devrait laisser sa place sur le banc. Comme annoncé par le 10Sport.com dès le mois de novembre, le technicien argentin ne fait plus l'unanimité en interne, et ce n'est pas le titre de champion de France qui changera les choses. Les responsables ont plusieurs noms en tête notamment celui d'un ancien de la maison, Thiago Motta.

Thiago Motta a un énorme atout