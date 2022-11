Foot - Mercato - PSG

Mercato : Priorité de Campos, il justifie son choix de snober le PSG

Publié le 13 novembre 2022 à 15h00

A la recherche d'un avant-centre lors du dernier mercato estival, Luis Campos s'était, très vite, arrêté sur Gianluca Scamacca, alors lié à Sassuolo. Le conseiller sportif du PSG aurait proposé plusieurs offres dans ce dossier, avant de laisser West Ham prendre l'avantage. Aujourd'hui en Premier League, l'attaquant italien est revenu sur son mercato.

Arrivé cet été en tant que conseiller sportif, Luis Campos s'était penché, assez vite, sur le mercato estival. Deux pistes avaient été activées dès les premières semaines : Milan Skriniar et Gianluca Scamacca. L'arrivée d'un avant-centre était l'une des demandes de Kylian Mbappé pour prolonger son contrat. Mais malgré les nombreuses tentatives de Campos, l'international italien a fait faux bond. Un temps proche du PSG, Scamacca s'est engagé avec West Ham jusqu'en 2027.

Mancini a joué un rôle capital

Lors d'un entretien au Guardian , Scamacca est revenu sur son mercato. Avant de prendre sa décision, l'attaquant aurait discuté longuement avec Roberto Mancini, sélectionneur italien. « Mancini m’a dit que c'était une énorme opportunité pour grandir. Il a dit que quand c'est difficile, on peut grandir. Il faut s'adapter à une autre façon de jouer. Cela prend juste du temps. Il a dit : "Travaillez dur et vous verrez les résultats" » a confié le joueur de 23 ans.

« Mes premiers mois ? Difficile »

Scamacca a connu des débuts compliqués sous le maillot de West Ham. « Mes premiers mois ? Difficile. C'est très différent. C'est un autre pays, un autre championnat. En Italie , c'est tactique. Ici c'est rapide et physique. Mais ça va s'améliorer (…) Je suis très heureux d'être ici. Ça a été un peu difficile mais je suis très excité d'être dans cette équipe » a-t-il admis.

Scamacca doit s'habituer à un nouveau championnat