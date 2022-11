Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En contact avec Campos, Verratti a pris une décision retentissante

Publié le 13 novembre 2022 à 11h30

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos a démarré les discussions avec Marco Verratti pour prolonger son contrat, qui court jusqu'au 30 juin 2024. Alors que les négociations avec le conseiller football parisien seraient à un stade avancé, le numéro 6 de Christophe Galtier serait prêt à parapher un nouveau bail.

Arrivé à l'été 2012, Marco Verratti pourrait ne plus faire long feu au PSG. En fin de contrat le 30 juin 2024, le numéro 6 parisien pourrait faire ses valises et changer de club s'il ne prolonge pas très vite. Pour ne pas voir ce scénario se produire, Luis Campos est déjà passé à l'action. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le conseiller football du PSG a lancé les discussions avec l'entourage de Marco Verratti, et ce, parce que la prolongation de l'international italien est l'une de ses plus grandes priorités.

Marco Verratti veut rester au PSG et prolonger

Ce dimanche matin, L'Equipe a lâché de nouvelles précisions de taille sur ce dossier. A en croire le média français, les négociations entre la direction du PSG et le clan Verratti seraient avancées. A tel point que la prolongation de l'Italien pourrait être actée dans les prochains jours. Autant d'informations confirmées par Fabrizio Romano dans la foulée.

Les négociations entre le PSG et Verratti sont avancées

Selon Fabrizio Romano, les négociations entre le PSG et Marco Verratti pour une prolongation seraient bel et bien à un stade avancé. Si ce dossier n'est pas encore réglé, les pourparlers seraient en progression. De son côté, Marco Verratti n'aurait plus aucun doute quant à son avenir. En effet, l'ancien pensionnaire de Pescara serait ouvert à l'idée de rester au PSG et d'y parapher un nouveau bail.