Mercato : Pogba va signer, attention au piège !

Sans club depuis la résiliation de son contrat à la Juventus le 1er décembre, Paul Pogba pourrait migrer vers la France cet été. En effet, la Pioche serait sur le point de s'engager en faveur de l'AS Monaco. D'après Jérôme Rothen, Paul Pogba ne doit pas tomber dans le piège de s'endormir dans le Sud de la France.

«POn ne sait pas dans quel état physique il est»

Alors que Paul Pogba se dirigerait vers l'AS Monaco, Jérôme Rothen a pris position sur ce dossier. D'après l'ancien milieu gauche monégasque, l'international français doit à tout prix éviter un piège dans le club du Rocher. « C’est un vrai pari. Il y a beaucoup d’incertitudes s’il signe à Monaco. Déjà au niveau du joueur, cela fait deux ans qu’il n’a pas joué, donc on ne sait pas dans quel état physique il est. Et même si tu t’entretiens bien, ça ne remplace pas la compétition et les entraînements avec un collectif, donc déjà, il faut se remettre dans le bain. Si son objectif c’est la Coupe du monde 2026, il va falloir aller très très vite. Le gros point d’interrogation il est là, sur l’enchaînement des matchs », a confié Jérôme Rothen, présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce mercredi.