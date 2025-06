Pogba à l’OM : La décision est validée

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien joueur des Girondins de Bordeaux, Benoît Trémoulinas a livré son avis sur l'avenir de Paul Pogba. Autorisé à revenir à la compétition en mars dernier, le milieu de terrain français de 32 ans se rapprocherait de l'AS Monaco. Une destination idéale pour se relancer, bien plus qu'à l'OM, selon Trémoulinas.

Paul Pogba se rapproche d’un retour. Après une intense préparation physique, le milieu de terrain semble affûté comme jamais. Et un club de Ligue 1 serait prêt à tenter le coup. Selon plusieurs sources, le champion du monde 2018 se rapprocherait de l’AS Monaco. Un club qui lui permettrait de disputer la Ligue des champions la saison prochaine et de se mettre en valeur à l’approche du prochain Mondial.