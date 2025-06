Pogba à l’OM : La réponse cash de Pierre Ménès !

Annoncé un temps à l’OM, Paul Pogba devrait finalement rebondir à Monaco. Un choix que Pierre Ménès valide totalement, estimant que l’ambiance du Rocher convient bien mieux au milieu français qu’un contexte brûlant comme celui de Marseille. Le journaliste revient aussi sur les dernières années difficiles de « La Pioche ».

