PSG : «J’espère que...», un attaquant veut signer !

Auteur d'un doublé face à Al Ain (5-0) pour l’entrée en lice de la Juventus à la Coupe du monde des clubs, Randal Kolo Muani a affiché son envie de rester du côté de Turin après la rencontre. Alors que le PSG ne compte pas sur lui, l'attaquant tricolore s'est déclaré enchanté par le jeu prôné par Igor Tudor et espère s'imposer durablement sous le maillot bianconero.

La Juventus a réussi son entrée dans la Coupe du monde des clubs en s’imposant largement face à l’équipe émiratie d’Al Ain (5-0), grâce notamment à un doublé de Randal Kolo Muani. Les performances de l’attaquant français durant la compétition devraient être scrutées de près par la direction turinoise, qui va trancher dans les prochains jours sur son avenir. Le PSG ne compte toujours pas sur lui mais voudrait inclure une obligation d’achat dans le bail de son attaquant en cas de nouveau prêt.

« La Juventus est un grand club » Randal Kolo Muani a quant à lui les idées claires pour son avenir et l’a fait savoir après avoir été élu homme du match contre Al Ain mercredi soir. « La Juventus est un grand club, nous voulons toujours donner le meilleur de nous-mêmes pour ce maillot. Se battre et gagner, je suis prêt à le faire et je suis vraiment heureux de pouvoir le faire ici, à la Juve », a confié l’international tricolore au micro de Sport Mediaset.