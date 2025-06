Mercato - PSG : Le remplaçant de Kolo Muani déniché en Ligue 1 ?

L’hiver dernier, le PSG avait prêté Randal Kolo Muani à la Juventus de Turin. En Italie, le Français s’est relancé et les dirigeants turinois désireraient d’ailleurs le conserver. Mais l’opération pourrait ne pas aboutir et la formation de Serie A réfléchit donc à d’autres pistes, dont une qui mène à un attaquant de Ligue 1.

Mais outre la défense centrale, le PSG pourrait bien recruter dans d’autres secteurs cet été. Le club de la capitale pourrait mettre la main sur un nouveau joueur offensif, surtout en cas de départ définitif de Randal Kolo Muani . Le Français était prêté à la Juventus de Turin lors de la seconde partie de saison et les dirigeants turinois souhaiteraient le conserver, si possible de nouveau sous la forme d’un prêt.

La Juventus de Turin pense à Guessand également

Le PSG serait pour le moment plus partant pour un transfert définitif et les négociations continuent donc. Toutefois, si l’opération ne peut pas se faire, la Juventus de Turin aurait un plan B. D’après les informations du journaliste Ekrem Konur, la Vieille Dame penserait à Evann Guessand en cas de départ du Parisien. Le buteur de l’OGC Nice sort de la meilleure saison de sa carrière avec 13 buts et 10 passes décisives au compteur et il attire forcément l’attention. Affaire à suivre…