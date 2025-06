Mercato - OM : De Zerbi fracassé pour ses demandes de transfert !

Arrivé à l'OM lors de l'été 2024, Roberto De Zerbi sera encore sur le banc marseillais la saison prochaine. Interrogé sur le coach italien ce lundi après-midi, Christophe Dugarry a pointé du doigt tous ses caprices, notamment pour le mercato. En effet, le champion du monde 98 a adressé un énorme tacle à Roberto De Zerbi.

«Il est toujours en train de pleurer»

« Prendre De Zerbi aujourd’hui, à je ne sais pas combien de salaires, avec en plus une armée mexicaine de sept adjoints, plus les joueurs qu’il veut : "celui là je le veux, celui là je ne le veux plus". Il est toujours en train de pleurer, il se plaint des arbitres… Le mec de Strasbourg il travaille, il bosse, je ne l’ai pas entendu se plaindre avec un budget trois fois moins important. C’est pas le même contexte, ok, mais il a accepté le boulot De Zerbi, on ne l’a pas menacé », a pesté Christophe Dugarry.