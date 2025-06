ASSE : Il annonce son transfert !

En fin de contrat le 30 juin, Louis Mouton ne va pas prolonger avec l'ASSE. En effet, le milieu de terrain de 23 ans a annoncé son départ de Saint-Etienne sur les réseaux sociaux. Formé chez les Verts, Louis Mouton va donc changer de club librement et gratuitement cet été.

«Vert pour toujours»

« Mes 10 années de formation, avec tous les coachs qui m’ont accompagné et toutes les personnes qui m’ont fait grandir humainement et sportivement, et qui ont cru en moi. La ligue 2, avec mes débuts en professionnel, et enfin la ligue 1 avec mon club formateur. C’est un rêve devenu réalité pour moi, de porter ce maillot vert à Geoffroy Guichard devant mes amis, ma famille, mes proches, c’était une sensation exceptionnelle. Merci à tous les supporters qui nous ont toujours soutenu dans les bons comme dans les mauvais moments. L’ambiance à la maison comme à l’extérieur est tout simplement extraordinaire. Alors du fond du cœur, merci. Je souhaite à l’ASSE beaucoup de réussite et je sais que l’ASSE retrouvera très rapidement sa place dans l’élite du football français ! À très bientôt. Vert pour toujours », a conclu Louis Mouton.