C’est officiel, jackpot pour l’ASSE ?

Reléguée en Ligue 2 à cause d’un bilan comptable insuffisante cette saison (30 points engrangés sur l’exercice), l’ASSE va profiter de cette fenêtre des transferts afin d’opérer quelques ajustements dans son effectif. C’est déjà le cas avec Mahmoud Jaber qui n’avait d’yeux que pour l’ASSE selon un de ses représentants.

Le milieu de terrain israélien de 25 ans a signé un contrat de quatre saisons à l’ASSE. Une opération qui fait le bonheur de son agent Ben Ezra comme ce dernier l’a affirmé à Walla Sport. « Mahmoud Jaber est l'un des joueurs les plus respectés du football israélien. Lorsqu'on joue dans un poste aussi difficile que le sien, on ne voit pas son rendement en buts ou en passes décisives, mais c'est un joueur que tout entraîneur voudrait avoir, et c'est ce que nous avons ressenti avec Eirik Horneland. J'ai bon espoir et confiance que ce ne soit pas la dernière étape de Mahmoud en Europe. Son caractère et son engagement le mèneront vers une autre destination, et bien-sûr, tout cela avec le soutien de Saint-Étienne. Merci également au Maccabi Haïfa de lui avoir accordé sa bénédiction pour ce voyage ».