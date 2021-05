Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Pirlo, Allegri, Zidane... Les trois scénarios qui se dessinent pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 2 mai 2021 à 19h30 par A.C.

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait décider de changer de club... mais plusieurs facteurs pourraient influencer son avenir.

L’aventure italienne de Cristiano Ronaldo pourrait se transformer en une simple escapade. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le Portugais aurait des envies d’ailleurs après l’énième échec de la Juventus en Ligue des Champions. A Turin, on ne serait d’ailleurs pas tellement contre un départ de la star Portugaise. Tuttosport explique en effet que les Bianconeri souhaiteraient garder leur meilleur buteur, mais son salaire de 31M€ commence à peser très lourd sur les caisses du club. C’est simple, avec Cristiano Ronaldo la Juventus doit réaliser toutes les années entre 15 et 30M€ de bénéfices pour pouvoir supporter son salaire. C’est d’ailleurs en grande partie pour cela que certains joueurs importants sont partis, ou vont partir, comme cela pourrait arriver à Paulo Dybala. Certains clubs comme Manchester United, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain auraient donc été alertés par cette situation. Mais un départ de Cristiano Ronaldo est encore loin d’être acté... et beaucoup de choses pourraient changer au cours des prochains mois.

Un départ inévitable avec Pirlo ?

Cet été, la Juventus pourrait changer d’entraineur. Le novice Andrea Pirlo a été lancé dans le grand bain... et s’est cassé les dents sur la Serie A, comme sur la Ligue des Champions. Les chances qu’il reste sont de plus en plus minces, surtout avec la possibilité de ne pas se qualifier pour la prestigieuse compétition européenne. Pourtant, une confirmation de Pirlo pourrait approcher plus que jamais Cristiano Ronaldo d’un départ. A 36 ans le Portugais souhaite remporter une nouvelle Ligue des Champions et à en croire La Gazzetta dello Sport , il aurait des doutes sur les chances de Pirlo.

Zidane et Allegri pourraient retenir Cristiano Ronaldo