Mercato - OM : Voilà le vrai problème du chouchou de Sampaoli…

Publié le 30 octobre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Fortement désiré par Jorge Sampaoli dès sa nomination sur le banc de l’OM en février dernier, Gerson a fait l’objet d’une grosse dépense durant le mercato estival. Le milieu de terrain brésilien se livre sur ses difficultés d’intégration en France.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, l’OM va en réalité débourser 30M€ en fonction de divers bonus atteints dans le cadre du transfert de Gerson en provenance de Flamengo cet été. Le milieu de terrain brésilien de 24 ans, qui était la priorité absolue de Jorge Sampaoli à sa nomination au poste d’entraîneur en février dernier, peine encore à trouver ses marques à l’OM, et il s’en est expliqué sans se cacher vendredi en conférence de presse.

« Je sens que mon esprit a un peu de mal à se libérer »