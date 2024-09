Mercato - OM : Voilà la réaction de McCourt pour Rabiot !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM a frappé un grand coup cette semaine en bouclant la signature d'Adrien Rabiot en tant que joker, alors que le mercato estival avait déjà fermé ses portes. Et il semblerait que Frank McCourt, le propriétaire du club phocéen, ait lui aussi accueilli cette nouvelle avec grand enthousiasme comme l'a indiqué Roberto De Zerbi.

L'information a fait l'effet d'une bombe dimanche dernier, et elle a été officialisée deux jours plus tard par l'OM : Adrien Rabiot (29 ans), libre depuis son départ de la Juventus Turin, a signé un contrat de deux ans avec le club phocéen. Une opération qui a fait le buzz étant donné le passif de Rabiot qui a été formé au PSG, mais cet élément n'a pas été rédhibitoire aux yeux de l'OM et de son propriétaire, l'Américain Frank McCourt.

OM : De Zerbi annonce une date clé pour Rabiot https://t.co/0f44RG5ney pic.twitter.com/8I1wkIHsND — le10sport (@le10sport) September 20, 2024

McCourt « enthousiaste » pour Rabiot

Interrogé en conférence de presse vendredi, Roberto De Zerbi a révélé la réaction de McCourt sur cette signature d'Adrien Rabiot : « Il faut dire bravo à Benatia pour Rabiot. Longoria et McCourt étaient enthousiastes aussi », a confié l'entraîneur de l'OM.

« Ce que j'ai dit à Rabiot, je l'ai dit pour les autres recrues »

De Zerbi s'est ensuite livré sur son échange avec Rabiot afin de le convaincre de signer à l'OM : « Je lui ai dit la vérité, que Marseille ne jouait pas la Coupe d'Europe mais on est en phase de construction. On a travaillé avec sérieux. Mon objectif est de remettre l'OM à son niveau. Une phrase m'a marqué des supporteurs, que l'OM est le plus grand club de France. Il faut pouvoir lutter pour des objectifs importants. Ce que j'ai dit à Rabiot, je l'ai dit pour les autres recrues ». Un discours qui a donc porté ses fruits de la part du coach italien.