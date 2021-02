Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, démenti… Thibaud Vézirian répond à l'attaque de l'OM !

Publié le 10 février 2021 à 19h45 par B.C.

Mis en demeure par l’OM après avoir annoncé la vente prochaine du club, Thibaud Vézirian a rapidement réagi à cette offensive sur les réseaux sociaux.

Agacé des rumeurs de vente, l’OM a décidé de contre-attaquer. La Provence a révélé ce mercredi que Thibaud Vézirian, à l’origine des informations évoquant l’arrivée de Saoudiens à Marseille, avait été mis en demeure par le club phocéen. Dans un courrier envoyé au journaliste, l’OM a dénoncé des « informations toutes plus fausses les unes que les autres » et a demandé le retrait des vidéos sur le sujet publiées sur YouTube . La vente de l’OM « n’a jamais été envisagée » et « ne l’est toujours pas, ni à ce jour ni à l’avenir », a martelé le club. Un nouvel épisode dans ce feuilleton à rebondissements qui a rapidement fait réagir Thibaud Vézirian.

« Drôle d'idée de la démocratie… »

Après avoir réaffirmé ce dimanche que la vente de l’OM allait être prochainement officialisée, Thibaud Vézirian a commenté la contre-attaque du club à son égard : « Rien reçu (encore). Merci pour le soutien. Drôle d'idée de la démocratie que de vouloir faire taire un journaliste (sans même m'avoir appelé avant). Wait & See », a réagi le journaliste de la Chaîne L’Equipe sur Twitter .