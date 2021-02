Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un conflit d’intérêt avec Villas-Boas ? La réponse de l’OM !

Publié le 10 février 2021 à 15h45 par T.M.

Alors que les derniers propos d’Olivier Ntcham ont soulevé un possible conflit d’intérêt avec André Villas-Boas, du côté de l’OM, on a mis les choses au point à ce sujet.

Présenté à la presse ce mardi, Olivier Ntcham a assuré qu’on le connaissait très bien à l’OM, mais aussi du côté d’André Villas-Boas. « En 2019, l'OM me voulait et Andoni Zubizarreta a contacté mon entourage. L’agent personnel de Villas-Boas voulait travailler avec moi, il demandait un mandat exclusif sur Marseille, que je n'ai pas accepté », a-t-il révélé. Des propos qui ont soulevé certaines interrogations, comme celle notamment d’un possible conflit d’intérêt. Mais suite à cette sortie de Ntcham, le clan Villas-Boas a mis les choses au point pour L’Equipe .

