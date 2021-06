Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une solution à 10M€ trouvée pour oublier Thauvin !

Publié le 27 juin 2021 à 23h15 par A.C.

Pablo Longoria semble tout proche de boucler l'arrivée de Cengiz Ünder à l’Olympique de Marseille.

Florian Thauvin parti, l’Olympique de Marseille cherche désormais son remplaçant. Le jeune Konrad de la Fuente pourrait vraisemblablement débarquer au cours des prochains jours, en provenance du FC Barcelone. Mais il ne devrait pas être seul, puisque Pablo Longoria aurait récemment activé la piste menant à Cengiz Ünder, ailier turc de 23 ans. Prêté à Leicester cette saison, il ne serait pas du tout dans les plans de José Mourinho à l’AS Roma et pourrait donc se relancer à l’OM.

Un prêt avec obligation d’achat... activée le 1er janvier 2022