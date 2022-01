Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une recrue estivale interpelle Longoria pour son avenir !

Publié le 28 janvier 2022 à 4h45 par T.M.

Arrivé à l’OM lors du mercato estival, Amine Harit, prêté sans option d’achat par Schalke 04, ne dit pas non pour poursuivre son aventure chez les Phocéens au-delà de cette saison.

Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria a été très actif pour renforcer l’OM. Dans tous les secteurs de jeu, cela a bougé au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli. L’un des besoins était notamment de renforcer l’attaque et seconder Dimitri Payet. Plusieurs pistes ont alors été évoquées, mais au terme d’un gros feuilleton, c’est finalement Amine Harit qui a rejoint l’OM. Alors que Schalke 04 venait d’être relégué en deuxième division allemande, le Marocain a ainsi été prêté sans option d’achat.

« J'aimerais bien rester bien sûr »