Mercato - OM : Une recrue de Sampaoli se livre sur son intégration !

Publié le 10 décembre 2021 à 16h10 par G.d.S.S.

Attiré par l’OM à la demande de Jorge Sampaoli durant le mercato estival, Luan Peres est l’un des cadres de l’entraîneur phocéen depuis son arrivée. Le défenseur central brésilien se livre sur son intégration dans sa nouvelle vie.

Arrivé tout droite de Santos au Brésil pour 4,5M€ en juillet dernier, Luan Peres (27 ans) a donc découvert un tout nouveau challenge à l’OM. Au même titre que son compatriote Gerson, le défenseur central brésilien était très attendu par Jorge Sampaoli au sein du club phocéen, et il a d’ailleurs disputé l’intégralité des rencontres depuis le début de la saison, s’imposant donc comme un titulaire indiscutable à l’OM. Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Luan Peres s’est confié sur son intégration.

« Adapté plus rapidement que ce que je pensais »