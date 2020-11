Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une prolongation de Kamara ? La réponse de Longoria !

Publié le 21 novembre 2020 à 0h15 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Boubacar Kamara pourrait recevoir une belle proposition pour prolonger son aventure avec l’OM à en croire les propos du directeur du football Pablo Longoria.

Courant septembre alors qu’il se murmurait toujours que l’OM pourrait utiliser Boubacar Kamara pour renflouer ses caisses, le minot marseillais profitait d’une conférence de presse afin de mettre un terme aux rumeurs de transfert. « Pour moi, il n'y a pas de doute, je vais continuer l'aventure ici. On a la Ligue des Champions, on a fini deuxième, le groupe reste le même avec quelques arrivées, donc je ne veux pas quitter l'OM. Ça me tenait beaucoup à coeur. Après, on ne sait ce qui est fait dans le foot, il n'y a pas que moi le joueur dans l'histoire. Il y a aussi le club, le président et les autres équipes. À la fin de la saison, je n'étais pas dans l'optique de partir » . Formé au club, Boubacar Kamara avait donc à coeur de rester à l’OM afin de disputer la Ligue des champions avec son club de coeur. Et son aventure marseillaise pourrait se rallonger.

« J'aime travailler dans l’anticipation »