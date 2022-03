Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une première opération XXL se profile pour cet été !

Publié le 24 mars 2022 à 21h00 par A.C.

Arrivé en janvier 2021, Arkadiusz Milik pourrait bien quitter l’Olympique de Marseille, qui doit encore verser près de 8M€ au Napoli pour l’acquérir.

Depuis quasiment son arrivée, Arkadiusz Milik est régulièrement annoncé proche d’un départ de l’OM. Il faut dire que les choses ne se passent pas très bien avec Jorge Sampaoli, même si un changement a pu être noté depuis quelques matchs. En attendant, Milik continue de planter des buts... et cela attire l’attention de clubs étrangers, plus précisément italiens ! Tuttosport a en effet révélé ce jeudi qu’Ivan Juric aurait réclamé l’arrivée du numéro 9 de l’Olympique de Marseille à ses dirigeants, pour le prochain mercato estival.

Longoria pourrait récupérer l’argent investi sur Milik

Le quotidien italien va plus loin, en expliquant qu’au sein du Torino on aurait déjà commencé à préparer le terrain pour une possible arrivée de Arkadiusz Milik. Les dirigeants granata discuteraient en effet d’un prêt avec option d’achat ou d’un prêt avec option d’achat automatique, d’une valeur assez proche de celle conclue par l’OM à l’hiver 2021 avec le Napoli. Pour rappel, Pablo Longoria a bouclé une opération évaluée à près de 12M€, avec 8M€ qui doivent encore être versés par l’OM.