Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grosse ouverture pour cette priorité de Villas-Boas ?

Publié le 29 juin 2020 à 15h15 par A.D. mis à jour le 29 juin 2020 à 15h27

André Villas-Boas aurait fait de Michael Cuisance l'une de ses priorités pour le prochain mercato estival. Recalé pour un prêt cet hiver, comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, le coach de l'OM pourrait enfin obtenir gain de cause avec la pépite de 20 ans.

Michael Cuisance figure sur les tablettes de l'OM depuis plusieurs mois. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité au mois de janvier, le club phocéen, ainsi que Toulouse et Metz, souhaitaient obtenir le prêt du milieu du Bayern. Toutefois, le club bavarois, qui comptait sur Michael Cuisance pour la deuxième partie de saison, a recalé ces trois clubs français. Michael Cuisance était surtout la piste d'Andoni Zubizarreta cet hiver, mais André Villas-Boas ne souhaite pas abandonner cette cible. Et ce, malgré le départ de son directeur sportif et l'entrée en course du Stade Rennais selon nos informations de ce dimanche. D'ailleurs, le coach de l'OM aurait même fait de Michael Cuisance l'une de ses priorités pour la prochaine fenêtre de transferts. Et cette fois, le Bayern pourrait se montrer coopératif.

Le Bayern ouvert à un prêt pour Michael Cuisance ?